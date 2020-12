Vieri: "Balotelli? Testa col Monza. Se arriva in condizioni fisiche accettabili fa un gol a gara"

Presente ieri all' "U-Power Stadium" per assistere al match del campionato di Serie B tra Monza e Salernitana, Christian Vieri quest'oggi, tramite una diretta sulla sua 'Bobo tv', ha parlato dell'esordio di Mario Balotelli con la maglia dei brianzoli: "Il Monza ha dominato, ha fatto una bella partita. Balotelli ha fatto gol dopo pochi minuti ma si è mosso pochissimo. Deve entrare in condizione, non giocava da diversi mesi, ma a livello di testa è col Monza. Si è dato da fare, sembrerebbe tutto bene perché ha fatto giù un gol e hanno vinto 3-0. Balotelli se arriva in condizioni fisiche accettabili rischia di fare un gol a partita, il Monza andrà in Serie A e Brocchi sta facendo un buon lavoro".