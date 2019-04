© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da Bragarina, quartiere periferico di La Spezia, alla fascia di capitano dello Spezia. Questo il percorso compiuto dall’esterno Luca Vignali, classe 1996, sulle orme di altri grandi spezzini del passato che quella fascia al braccio hanno indossato e onorato. Da Alberto Picco pioniere del calcio spezzino, a cui è dedicato lo stadio, negli anni 10 del ‘900 passando poi da Francesco Caiti negli anni ‘30, Wando Persia nel decennio successivo, Ferruccio Incerti negli anni ‘50 fino a Giampaolo Bonanni, a metà anni ‘70. Questi i precedenti capitani nati e cresciuti a Spezia, con lo Spezia nel cuore.

“La fascia al braccio? Essere il capitano della squadra della mia città è stata una grandissima emozione. - ha spiegato Vignali a fine gara - Dispiace solo non aver potuto festeggiare con una vittoria". Una fascia arrivata per il forfait di Claudio Terzi, ma meritata perché in questi anni Vignali si è messo a disposizione dei vari allenatori ricoprendo in pratica ogni ruolo sulla corsia destra, da esterno d’attacco fino a terzino. Proprio in questo ruolo sta trovando la propria consacrazione e chissà se nella prossima stagione, mercato permettendo visto il forte interesse del Sassuolo che ormai dura da un anno, la fascia al braccio non possa essere una costante per lo spezzino.