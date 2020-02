vedi letture

Vigorito: "A Benevento vige una logica di armonia dello sport, anche oltre il calcio"

Intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione OttoGol, il presidente del Benevento Oreste Vigorito, come riferiscono i canali ufficiali del club, ha così parlato in merito all’assegnazione del prestigioso Premio Giuseppe Prisco: "Il premio è dedicato alla città di Benevento perché credo che la motivazione dell'assegnazione, cioè un riconoscimento alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia, va oltre il calcio. Rientra nella logica di armonia dello sport che non deve essere solo una caratteristica di chi rappresenta un club ma di tutte le componenti. Ed è il motivo per il quale va dedicato all’intera città. Una tifoseria che applaude una squadra retrocessa, che perde semifinali e una finale per la B e non dà luogo a proteste, che ritorna allo stadio con le bandiere a incitare la squadra è una tifoseria che merita un riconoscimento, così come la squadra per ciò che sta ottenendo e così come una città che dal punto di vista imprenditoriale è vicina al Presidente per quello che può, facendomi sentire come se fossi a casa mia, compreso la stampa che sta dimostrando di avere grande equilibrio. Credo che sia un premio per tutto il Sannio e per tutti coloro che amano questi colori".