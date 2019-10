© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni dagli studi di SkySport: "Inzaghi ha trasferito nel ruolo di allenatore la ferocia che aveva da attaccante. Per lui non esistono le partite, esiste solo la vittoria. La squadra di adatta al risultato, a prescindere da chi fa bene o meno. Anche chi segna il weekend precedente può andare in panchina. È un tecnico che punta sulla tecnologia ma al tempo stesso ha un profilo "antico" che punta ad una squadra che fa gruppo e che non si isolano nelle rispettive stanze".