Virtus Entella, Aglietti: "Lucidi e cattivi per fermare il Parma"

Alfredo Aglietti, tecnico della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a EntellaTube prima del match contro il Parma: "Sarebbe bello vincere contro un club che ha vinto in Europa con stagioni straordinarie. Noi però non dobbiamo pensare a loro, ma a noi stessi. Serve una prestazione lucida e aggressiva, che blocchi le loro iniziative. In campo saremo 11 contro 11 dovremo cercare di superare gli avversari. I giovani? Io lavoro su quanto vedo la settimana e da li prendo le mie decisioni. Sono tutte scelte ponderate. Icardi è un ragazzo che sta bene dopo un periodo di difficoltà a Catanzaro. Si propone come un potenziale titolare per domani e per le gare successive. Il suo atteggiamento, il suo volermi mettere in difficoltà, è alla base della possibilità di vincere le partite".