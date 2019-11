Roberto Boscaglia, allenatore della Virtus Entella, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match perso per 2-1 contro il Chievo: "C'è tanto rammarico perché abbiamo quasi sempre avuto il gioco in mano e nel loro primo gol c'era un fallo netto su Pellizzer. È stato molto stupido anche il loro raddoppio, noi non stiamo raccogliendo quello che produciamo in campo. Siamo poco cattivi negli ultimi sedici-venti metri, oggi abbiamo avuto più chance del Chievo ma non le abbiamo sfruttate a dovere. Dovremo migliorare sotto questo punto di vista, quando abbiamo sbagliato noi siamo stati puniti mentre quando gli errori sono stati fatti da loro non è successo nulla. Nel calcio vince chi fa più gol e noi oggi, quindi, abbiamo perso".