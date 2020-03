Virtus Entella, Boscaglia: "Dopo i gol non siamo riusciti a reagire"

Una sconfitta, quella della Virtus Entella contro il Trapani, che allontana i biancocelesti dalla zona playoff. Quattro reti subite al passivo con una formazione rimaneggiata per via delle molteplici assenze, ma il tecnico Roberto Boscaglia non cerca alibi: "Stasera è successo a noi quello che era successo al Trapani contro la Juve Stabia. Abbiamo fatto un buon primo tempo, sapevamo che la partita era difficile, sporca. Non siamo stati bravi a ripartire, abbiamo sbagliato la prima uscita in due o tre giocate, poi nel momento più difficile la partita è cambiata, siamo rimasti sulle gambe e non abbiamo avuto la forza di reagire. Il Trapani ha lavorato bene sugli esterni, ha cambiato modulo approfittando del nostro assetto. Non è una giustificazione ma ci mancano giocatori importanti dietro; da quel momento la partita si è incanalata in un certo modo. Abbiamo deciso di rischiare con tre punte sapendo che avremmo potuto prendere ripartenze ed è andata così" ha spiegato il tecnico sul profilo Twitter del club.