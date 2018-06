Virtus Entella, c'è anche Marcolini per la panchina

© foto di Fabrizio Pozzi

La Virtus Entella continua a lavorare per trovare il giusto allenatore per provare l'immediata risalita in Serie B. Dopo Claudio Foscarini e Bruno Tedino, che restano i due grandi obiettivi, il club ligure avrebbe sondato anche Michele Marcolini reduce da una brillante stagione, da subentrato, all'Alessandria. Lo rivela Il Secolo XIX spiegando che sullo sfondo resta possibile la conferma di Gennaro Volpe che potrebbe avere una seconda chance dopo non essere riuscito in una vera e propria impresa come la salvezza.