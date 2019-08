© foto di Federico Gaetano

Salvatore Caturano è uno dei nomi caldi del mercato in Serie C. L’attaccante classe ‘90 della Virtus Entella, con cui nella passata stagione ha segnato otto reti in 33 gare, è infatti al centro di numerosi rumors che vogliono almeno cinque squadre di terza serie interessate ad acquisirne le prestazioni. Si tratta, come riferisce Il Secolo XIX di Padova, Triestina, Vicenza, Ternana e Reggina.