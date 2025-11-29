Virtus Entella, Chiappella: "Non siamo riusciti ad opporsi al loro potenziale offensivo"

La Virtus Entella subisce la quarta sconfitta stagionale uscendo battuta di misura al "Nicola Ceravolo" per 3-2 sul campo del Catanzaro dopo esser stata due volte in vantaggio al termine del confronto ha parlato il tecnico Andrea Chiappella, il quale ai canali ufficiali del club ligure analizza con la consueta lucidità la prestazione dei suoi:

"C'è delusione, quando esci dal campo con una sconfitta è giusto che il sentimento prevalente sia questo. I ragazzi hanno approcciato meglio della gara, abbiamo fatto i migliori primi venti minuti della stagione. Non siamo riusciti a contrapporre il loro potenziale offensivo, questo è il dispiacere ma ci abbiamo provato alla fine, Non siamo riusciti ad avere equilibrio, di picchi positivi di alcuni giocatori altri negativi".

Uno dei momenti chiave è il rigore del secondo pareggio firmato da Pontisso a tre minuti dall'intervallo: "Come sempre nella partita ci sono piccole altre partite, il 2-2 ha pochi minuti dall'intervallo ha rimesso in parità una partita che sembrava in nostra gestione dieci minuti prima. Dobbiamo essere più bravi a gestire queste situazioni peccato ma la prestazione va vista in chiave positiva"