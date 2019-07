Virtus Entella, Cicconi: "Sono una mezzala che ha voglia di fare gol"

Dalle colonne de Il Secolo XIX arrivano alcune dichiarazioni di Manuel Cicconi, nuovo acquisto della Virtus Entella: "Nasco come esterno d’attacco poi negli anni mi sono trasformato in mezzala, ma non ho perso di certo la voglia di rendermi pericoloso in zona gol. Zaniolo? Magari riuscissi a fare la sua strada e ripercorrere la sua parabola iniziata all’Entella".