Virtus Entella, Eramo: "Bel ricordo di Empoli ma voglio vincere"

© foto di Federico Gaetano

Mirko Eramo, centrocampista della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX in vista del match contro l'Empoli, gara che vivrà da ex: "Sono stati sei mesi importanti e belli, conclusi con la promozione in Serie A. Empoli è sicuramente un bel ricordo professionale e umano. In Toscana ho ancora tanti amici, ma domenica l'Empoli sarà un avversario come gli altri, in una partita nella quale dovremo cercare di fare punti per la salvezza"