© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Prima a sorpresa, sogno A", questo è il titolo di Tuttosport sulle pagine dedicate alla serie B. Il quotidiano sportivo dedica ampio spazio alla compagine ligure prima in classifica dopo le prime giornate. Il presidente Gozzi non nomina la massima serie, anche per scaramanzia. La squadra biancazzurra, inoltre, si è imposta nel test match contro il Genoa.