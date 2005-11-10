Virtus Entella, infortunio per Francesco Forte: lesione al flessore della coscia sinistra
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:04Serie B
autore Daniel Uccellieri
25.11.2026 13:04Serie B
Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado al flessore sinistro. Le condizioni saranno monitorate quotidianamente.
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Brutte notizie per la Virtus Entella, che dovrà fare i conti con l'infortunio di Francesco Forte. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra: l'attaccante ha già iniziato il percorso riabilitativo.
Virtus Entella, tegola Francesco Forte: riscontrata una lesione muscolare, il comunicato del club
"La Virtus Entella comunica che gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore Francesco Forte hanno evidenziato una lesione di basso grado al flessore della coscia sinistra.
Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico biancoceleste".
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