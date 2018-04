Virtus Entella, La Mantia: "Non ho alcuna intenzione di fermarmi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea La Mantia, attaccante della Virtus Entella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX dopo la vittoria in rimonta dei Diavoli Neri contro la Pro Vercelli: "L'interesse di squadra è prioritario, quello che conta è la salvezza, ma di sicuro non voglio fermarmi e punto a migliorare il bottino che ho ottenuto fino ad oggi. Non ho alcuna intenzione di fermarmi".