Virtus Entella, La Mantia: "Vittoria giusto premio per la nostra squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In una intervista concessa al sito ufficiale della Virtus Entella, il match winner della gara di oggi col Parma, Andrea La Mantia, ha manifestato la propria gioia per il prezioso successo ottenuto dalla propria squadra grazie ai suoi due gol. Queste le sue parole, estrapolate anche dal sito ParmaLive.com: "Sono stati due gol importanti, perché ci hanno regalato questi tre punti. E' stato il giusto premio per la squadra, che ha lottato dal 1' al 90' contro un avversario forte come il Parma. Dobbiamo continuare così: questa prestazione non dev'essere un caso isolato".

A chi dedichi la tua prima doppietta con la maglia dell'Entella?

"Alla squadra, ma anche alla mia famiglia e alla mia ragazza".

Avete dato tutto fino alla fine.

"Sì, siamo usciti proprio stremati. E' una vittoria che volevamo da troppo tempo: non dovevamo farcela scappare e ci siamo riusciti".

Vi ha dato una bella mano anche il pubblico:

"Sì, ci ha dato una grossa mano. Ringraziamo i tifosi".