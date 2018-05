Virtus Entella, Matteazzi: "Tre spareggi davanti a noi, facciamo il massimo"

A TuttoEntella.com il direttore generale Matteo Matteazzi parla così del pareggio ottenuto dai Diavoli Neri contro l'Ascoli: "Sicuramente era una partita che volevamo vincere e si erano creati i presupporti per cercare di portarla a casa nella ripresa. Purtroppo l'espulsione di Icardi ha complicato un po' i piani ed è andata a finire diversamente. Salerno? L'Entella ha l'esigenza di fare una grande gara perchè questa è una situazione in cui ci troviamo di fronte a questo fatto. Serve una grande partita, cercare di vincere pur sapendo l'estrema difficoltà della sfida. La Salernitana sta bene, tradizionalmente l'Arechi è un campo difficile dove c'è un pubblico molto numeroso e vivo. Sarà una gara difficile, ripeto, ma in questo momento, se vogliamo fare dei risultati, dobbiamo giocare gare quasi perfette. Le difficoltà del nostro calendario le conosciamo, dobbiamo dare il meglio a livello di prestazione e coraggio per arrivare alla salvezza. Frosinone? Sicuramente in questo momento della stagione è importante il fattore campo anche se il Frosinone ha una rosa forte ed è in lotta per il secondo posto. Saranno gare di una difficoltà assoluta ma, ripeto, siamo nella condizione di giocare in questo momento tre spareggi e disputarli al meglio. La squadra è pronta per farlo e sono certo che ci giocheremo le nostre carte al meglio delle nostre possibilità".

Arbitraggi: "Se alla fine tiriamo una riga, alla 39a giornata, possiamo dire che gli errori ci hanno portato più svantaggi che vantaggi. Capita perché c'è qualche stagione in cui le cose vanno così. Ci ha un po' sorpreso il cambio di atteggiamento degli arbitri nelle ultime partite. Fino ad ora era passata una linea in cui si ammoniva meno e non veniva estratto il giallo sui contatti veniali. In queste ultime partite è cambiato l'atteggiamento e questo ci ha sorpreso. E' stata presa una linea ad inizio anno degli arbitri per spezzettare meno il gioco ed avvicinarsi al modello europeo delle direzioni di gara ma nelle ultime gare sto vedendo gialli per contatti non così importanti che creano, in questa parte di campionato, squalifiche ed espulsioni che sicuramente penalizzano le squadre".