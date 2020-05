Virtus Entella, Mazzitelli: "La ripresa degli allenamenti ci ha riportato ad un po' di normalità"

Luca Mazzitelli, centrocampista della Virtus Entella, è intervenuto ai microfoni del club per analizzare la ripresa delle attività: "Posso fare un bilancio positivo, mi è piaciuto rivedere tutti in campo. Siamo tornati parzialmente alla normalità, visto che per due mesi siamo rimasti dentro casa. Sicuramente è importantissimo avere un obiettivo, ci alleniamo per le partite: questo ci dà una mano, possiamo preparare al meglio le gare".