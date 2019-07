Prime parole da giocatore della Virtus Entella per Luca Pandolfi. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX: "Aspettavo un’occasione così. L’esperienza maturata in serie D è stata importante e formativa come poche e mi ha permesso di mettermi in mostra. L’Entella è una grande opportunità: c’è da lavorare, da sudare e da imparare Non vedo l’ora di poter iniziare questo mio percorso con la nuova maglia".