Virtus Entella, Pellizzer: "Mesi duri, ora sto bene. A Cesena per vincere"

Il difensore della Virtus Entella Michele Pellizzer, tornato tra i convocati per la gara di domani col Cesena, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Sono stati mesi duri, ma finalmente adesso sto bene. Avevo un problemino che mi impediva proprio di correre. Adesso sono pronto, ringrazio i dottori. Difesa a tre? Ho seguito gli allenamenti in queste settimane e ho già giocato a tre in passato, non dovrei avere problemi. L'importante è credere in quello che facciamo e dare sempre il massimo. Cesena? Andremo là per fare punti, siamo consapevoli che con una vittoria potremmo toglierci il Cesena dalle spalle e condannarlo a un campionato di sofferenza. Noi invece respireremmo un po', dobbiamo dare tutto".