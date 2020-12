Virtus Entella-Pescara 3-0, le pagelle: De Luca brilla, Pavic muro su Bellanova

VIRTUS ENTELLA-PESCARA 3-0

Marcatori: 16' Schenetti (V), 32' De Luca (V), 90+5' Cardoselli (V)

VIRTUS ENTELLA

Russo 6,5 - Molto coinvolto in impostazione dai propri difensori, si fa sempre trovare pronto quando chiamato in causa: in luce, in particolare, nei minuti finali nel momento di massima pressione degli abruzzesi.

Coppolaro 6,5 - Ha un'occasione da gol dopo appena dieci minuti ma non riesce a concretizzarla. Grande sforzo sulla corsia di destra, molto bene in entrambe le fasi.

Chiosa 6,5 - Non ha problemi nel contenere gli attaccanti avversari: non va mai in difficoltà.

Poli 6 - Buon apporto per il centrale difensivo, costretto ad uscire prima del previsto a causa di un problema fisico (Dal 63' Cleur 6 - Trenta minuti di pura gestione del pallone, senza esitazione, per l'ex giocatore dell'Alessandria)

Pavic 7 - Grande pomeriggio per il terzino austriaco, che dà vita ad un acceso duello sull'esterno con Bellanova: l'ex Bordeaux scatta ripetutamente, ma il 95 di Vivarini lo contiene alla perfezione senza concedergli particolari opportunità per far male.

Settembrini 6,5 - Solidità e sicurezza sulla linea dei centrocampisti, nulla da dire.

Paolucci 6,5 - In mezzo al campo gestisce a dovere tutti i palloni che transitano dalla sua zona. Non si fa sorprendere neppure quando c'è da difendere: sempre sul pezzo (Dal 64' Brescianini 6 - "Sei politico" per il giovane di scuola Milan, che ha avuto poco tempo per mettersi in mostra)

Koutsoupias 7 - Aumenta sempre più, col passare delle settimane, l'importanza del greco a centrocampo: anche oggi, tanto per cambiare, ha offerto una prestazione al di sopra delle aspettative, trovando anche un assist in pieno recupero per il tap-in di Cardoselli.

Schenetti 6,5 - Sblocca la contesa dopo appena sedici minuti con un gran destro dal limite, poi si divora la doppietta personale con l'altro piede a pochi istanti dalla fine del primo tempo. E' dappertutto, valore aggiunto (Dal 79' Cardoselli 6,5 - Impossibile non dare voto all'ex Carrarese, autore di uno straordinario gol in rovesciata a rendere ancora più pesante il parziale. Fantastica coordinazione)

De Luca 7,5 - E' incontenibile in ogni parte del campo: non si vede solo in attacco, ma anche in difesa quando si tratta di proteggere il doppio vantaggio. Prima offre l'assist per Schenetti, poi sbaglia un penalty ma si rifà immediatamente mettendo dentro il pallone sulla respinta corta del portiere: nella ripresa, inoltre, ha anche una ghiotta chance per il bis ma la spreca malamente (Dall'87' Costa s.v.)

Mancosu 6 - Calcia in porta solo due volte: in attacco si vede poco, ma il suo lavoro è molto importante per il resto della squadra. Se l'Entella gioca con ordine, il merito è anche suo (Dal 79' Brunori s.v.)

PESCARA

Fiorillo 5,5 - Commette un errore gravissimo in occasione del primo gol, servendo De Luca invece di Guth: questa ingenuità costa carissima alla squadra. Poco dopo para il penalty a De Luca, sbagliando però la direzione della respinta: chiude la giornata con diverse buone parate ma tre reti al passivo.

Guth 5,5 - Non proprio la miglior partita per il giovane centrale difensivo di scuola Atalanta, spesso e volentieri bucato dai riferimenti offensivi dell'Entella.

Bocchetti 6 - Gioca d'esperienza risultando quello più attento tra i tre difensori mandati in campo da Breda, ma nonostante questo si ritrova ad affondare con il resto della squadra.

Scognamiglio 5 - La sua partita dura appena un tempo: la sua presenza passa quasi inosservata al cospetto di una grande Entella (Dal 46' Nzita 5 - Non riesce in alcun modo a prendersi il Pescara sulle spalle e a condurlo verso la rimonta)

Bellanova 5 - Accelera spesso sulla corsia di sua competenza trovando però un muro come Pavic a sbarrargli la strada: inconcludente, inoltre, nell'unica palla gol della sua partita al 34' del primo tempo. Errore pazzesco sotto porta per l'ex Bordeaux: con una marcatura avrebbe riaperto la contesa.

Valdifiori 5 - Poco coinvolto nel gioco della squadra, non crea nulla di particolarmente intrigante trovandosi in netta difficoltà contro i centrali avversari.

Maistro 5,5 - Causa il fallo da rigore travolgendo De Luca, ma nonostante questo è l'unico a provarci fino in fondo: si accende nel finale, spaventando per due volte Russo. Ma non basta.

Omeonga 5 - Prova anonima dell'ex Genoa, per il quale non è stato di certo un pomeriggio memorabile(Dal 61' Riccardi 5,5 - Tocca pochissimi palloni senza incidere)

Jaroszynski 5,5 - Impossibilitato ad aggredire in profondità, si limita a scambiare corto con i compagni. Fuori prima del 90' a causa di un bruttissimo scontro di gioco con Koutsoupias: per fortuna, però, lascia il campo con le sue gambe (Dal 67' Crecco 5,5 - Mandato in campo a freddo, non lascia il segno)

Galano 5,5 - Vede la porta con il binocolo, essendo costretto a giocare più basso del previsto per dare una mano e una spinta in più alla squadra (Dal 79' Capone s.v.)

Bocic 4,5 - Presente in distinta ma invisibile sul terreno di gioco. Non crea alcuna occasione da gol (Dal 46' Blanuta 5 - Gettato all'improvviso nella mischia, il diciottenne moldavo paga l'inesperienza)