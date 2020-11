Virtus Entella, piove sul bagnato: Brescianini va ko e lascia lo stadio in stampelle

Piove sul bagnato in casa Virtus Entella. Non bastasse il secondo scivolone consecutivo a domicilio - al Comunale dopo il Lecce banchetta anche il Venezia - i liguri devono registrare l'infortunio occorso a Marco Brescianini. Il centrocampista scuola Milan - come immortalato da DAZN - ha lasciato il Comunale in stampelle.