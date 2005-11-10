Ufficiale Virtus Entella, prosegue il rapporto con Chiappella: il mister ha firmato per 2 anni

"Avanti insieme. È stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Andrea Chiappella fino al 30 giugno 2028". Così la Virtus Entella ha comunicato sui propri canali il rinnovo del tecnico per le prossime due stagioni.

"Arrivato a Chiavari nell’estate del 2025, mister Chiappella ha guidato la squadra nella stagione del ritorno in Serie B, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo salvezza e ponendo le basi per la prosecuzione di un percorso tecnico e umano condiviso con il club. - si legge ancora - Il rinnovo rappresenta la volontà reciproca di dare continuità al lavoro avviato nell’ultimo anno, nel segno della programmazione, della crescita e della convinzione comune di poter continuare a costruire insieme il futuro biancoceleste".

Queste invece le parole del tecnico biancoceleste ai canali ufficiali del club: "Questo prolungamento nasce da sentimenti reciproci di gratitudine, determinazione e dalla convinzione di poter continuare a crescere insieme. - prosegue Chiappella - Siamo reduci da una stagione che ha rappresentato per tutti un nuovo inizio, culminato con il raggiungimento di un obiettivo importante e tutt’altro che scontato. Abbiamo costruito basi solide, ma il percorso è ancora lungo. Non vedo l’ora di ripartire e continuare a lavorare insieme a questo gruppo, alla società e ai nostri tifosi".