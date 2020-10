Virtus Entella-Reggiana 0-2, le pagelle: Morosini sfortunato, Mazzocchi-Kirwan spettacolari

Virtus Entella-Reggiana 0-2

Marcatori: 44' Mazzocchi, 89' Varone (rigore)



Virtus Entella

Borra 6 - Non che abbia colpe particolari sul gol, ha personalità ed è presente sulle uscite.

De Col 5,5 - Meriterebbe il 6 a livello offensivo, ma il 5 per la fase difensiva. Media ovvia.

Poli 4,5 - Personalità a palate, però ha la colpa di perdersi assieme al compagno di reparto gli attaccanti avversari un po' troppo spesso. Commette, poi, il fallo da rigore che chiude la gara ma pochi istanti prima va vicino al pari.

Chiosa 5 - Stesso discorso fatto per Poli, soffre troppo il tandem reggiano.

Costa 6 - Non fa male, dando costanza in avanti e ripiegando il giusto dietro. I suoi, però, non lo assistono.

Paolucci 5,5 - Ci prova a dare il giusto andamento alla manovra, ma la pressione ospite è troppo asfissiante.

Brescianini 6 - Buona gara, di personalità: si fa vedere ed è abile nei capovolgimenti di fronte.

Dal 67' Petrovic 6 - Va vicino al gol con un ottimo colpo di testa, ma non era evidentemente giornata per l'Entella.



Crimi 6,5 - Uno dei pochi a non arrendersi mai: disputa una ottima gara, risultando davvero positivo in una giornata da dimenticare per i suoi compagni.

Dall'86' Koutsoupias sv -

Morosini 5,5 - Sfortunato, va detto: becca due legni, però la traversa solo davanti a Cerofolini sullo 0-1 grida ancora vendetta. Senza quell'errore la valutazione sarebbe stata sicuramente positiva.

Dall'82' Coppolaro 5 - Non avrebbe neanche preso il voto se, pronti-via, non avesse beccato il giallo con un intervento compiuto pochi attimi dopo il suo ingresso.

Brunori 6 - Nulla da rimproverare, davvero: se non segna è solo per un grandissimo Cerofolini.

De Luca 5 - Spesso anticipato dalla difesa avversaria, avrebbe sicuramente potuto far meglio in qualche occasione.

Dall'87 Cardoselli sv -

Reggiana

Cerofolini 7 - Miracoloso più e più volte, tiene botta sulle occasioni avversarie quando il punteggio è ancora di 0-0.

Martinelli 6 - All'inizio pare farsi male, poi tiene botta e si fa vedere sul centro-sinistra.

Espeche 6,5 - Veterano assoluto, regge la difesa e comanda i suoi durante tutti i 90 minuti.

Ajeti 6 - Mezzo punto in meno per il giallo. Combatte e si fa rispettare, da lì si passa davvero poco.



Zampano 6,5 - Motorino, si fa vedere e mette diversa apprensione alla difesa ligure tra cross e dribbling.

Dal 90' Marchi sv -

Rossi 6,5 - Legna e ordine in campo, fa sempre la cosa giusta complice anche una grande esperienza internazionale.

Muratore 5,5 - Meriterebbe il 6, ma l'errore che concede a Morosini il tiro solo davanti a Cerofolini poteva costar caro. Per sua fortuna, l'ex Genoa colpisce la traversa. Gara ottima in impostazione e sovrapposizione macchiata però da questo calo di tensione.

Dal 61' Varone 7 - Realizza il gol della sicurezza con un rigore ricco di personalità.

Kirwan 7,5 - Uomo ovunque: è attaccante, difensore, centrocampista, trequartista. Fa quello che vuole e nessuno lo ferma. La pennellata sul gol, poi, è da grande giocatore.

Radrezza 6 - Dialoga bene e fa da raccordo tra centrocampo e attacco: esce quando ha dato praticamente tutto.

Dal 62' Voltan 6 - Borra gli nega il gol con un'ottima uscita sui piedi. Spezzone comunque assai positivo.

Zamparo 6,5 - Gli manca solo il gol, ma si batte come un leone e si vede. Esce stremato, ma dà davvero tanto.

Dal 62' Kargbo 7 - Prende un palo (a gioco fermo), conquista un rigore e fa ammattire la difesa ospite. Tutto in poco più di mezz'ora!

Mazzocchi 7,5 - La staccata di testa sullo 0-1 è da grande giocatore. Attaccante completo e giovane, può diventare la sorpresa di questa B.

Dall'80' Lunetta sv -