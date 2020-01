© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Secolo XIX ci sarebbe un ritorno di fiamma in casa Virtus Entella per l’attaccante Simone Palombi. Il classe ‘96 è dato in uscita dalla Cremonese e nei giorni scorsi era stato cercato anche dal Cosenza. Ora però ci sarebbe il ritorno del club ligure che potrebbe così rinforzare il proprio attacco con il giocatore di scuola Lazio.