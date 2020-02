vedi letture

Virtus Entella, Sala non pensa all'Under 21: "Concentrato solo sulla salvezza"

Il difensore della Virtus Entella Marco Sala ha parlato a Il Secolo XIX - della sua stagione fra Serie B e Italia U21: “Penso solo a fare bene con il mio club, tutta la mia concentrazione è sul campionato, sulla nostra situazione e su quello che va fatto per arrivare alla salvezza il prima possibile. E sarà così finché non avremmo raggiunto l’obiettivo. - continua il terzino – Venezia? Sarà una gara ad alto coefficiente di difficoltà e da interpretare bene come lo sono del resto tutte le partite. I lagunari vengono da una sconfitta casalinga contro il Frosinone e hanno bisogno di punti, ma anche noi vogliamo conferme e continuità”.