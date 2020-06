Virtus Entella-Salernitana, i convocati di Ventura. Assenti Cerci e Giannetti

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Virtus Entella e Salernitana. Non mancano le sorprese. Il tecnico, infatti, lascia a casa Alessio Cerci che, nelle prossime ore, potrebbe addirittura risolvere consensualmente il contratto. Ad ora nullo l'apporto del fantasista, legato da un altro anno di contratto alla compagine granata ma "scaricato" dalla proprietà dopo la pessima prova offerta col Pisa. Non c'è nemmeno Niccolò Giannetti, vittima di un leggero affaticamento muscolare. Non prenderà parte alla partita per squalifica Cristiano Lombardi, mentre c'è il recupero lampo di Emanuele Cicerelli che sembrava destinato alla tribuna. L'esito della risonanza magnetica, tuttavia, ha rassicurato tutti e potrebbe trovare spazio nella ripresa. Non ci saranno nemmeno Heurtaux: il contratto, come quello di Rosina, scadrà tra cinque giorni e non sarà rinnovato e il difensore Valerio Mantovani, che rispetto al compagno di reparto ha qualche possibilità in più di rimanere in granata.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Maistro;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Iannone, Jallow.