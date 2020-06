Virtus Entella, sirene di mercato per De Col: ci sono Ternana e Palermo

Anche se il campionato di Serie B è ancora lontano dalla sua conclusione, iniziando a farsi sentire le sirene di mercato per alcuni calciatori. Uno di questi è Filippo De Col, terzino di proprietà della Virtus Entella. Il giocatore, stando a quanto riportato da La Nazione sarebbe finito nel mirino di Ternana, squadra in corsa per la promozione in cadetteria attraverso i playoff di Serie C, e il Palermo, appena tornato fra i Pro dopo il fallimento della scorsa estate.