Virtus Entella, Tedino: "C'è rammarico, ma non dobbiamo avere alibi"

Intervenuto nel post-partita di Virtus Entella-Reggiana, il tecnico ligure Bruno Tedino ha così commentato la sconfitta casalinga dei suoi.

Sulla gara:

"Resta il rammarico di una partita dove la Reggiana, nel primo quarto d'ora, ci aveva impensierito. Poi gli avevamo preso le misure allargando le mezzali trovando la quadra. Nel miglior momento però non abbiamo concretizzato, subendo un gol particolare. Poi abbiamo inseguito nel secondo tempo, tirando molto in porta e subendo un paio di ripartenze. Il risultato è molto pesante, non dà l'idea della partita ma bisogna accettarlo. Non dobbiamo avere alibi, lavorando come il gruppo sta facendo cercando di migliorare la personalità".