Virtus Entella, Tedino: "Soddisfatto del pareggio con il Bologna. La squadra ha qualità"

Bruno Tedino, tecnico dell'Entella, è apparso soddisfatto al termine dell'amichevole con il Bologna. Queste le sue parole ai microfoni di Sky: "Sono molto soddisfatto, la squadra ha dimostrato molto ordine in campo. Non siamo venuti qui a Bologna per fare lo sparring partner, ma ci ha fatto molto piacere. Cosa manca davanti? Dobbiamo lavorare, la qualità c'è: sono ragazzi seri che si applicano, è chiaro che serve più cinismo davanti perché in campionato queste occasioni le paghi".