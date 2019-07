Virtus Entella, trattativa con l'Udinese per il prestito di Coppolaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sky Sport afferma che dovrebbe essere ancora in Serie B il futuro del difensore Mauro Coppolaro, il cui cartellino è di proprietà dell'Udinese. Dopo aver trascorso la passata stagione in forza al Venezia, ora sarebbe pronta una nuova esperienza, nella neo-promossa Virtus Entella, già in trattativa con i friulani per un nuovo prestito.