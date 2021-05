Virtus Entella, via alla ricostruzione: per l'attacco occhi su Magrassi e Lescano

A Chiavari si inizia a muovere già qualcosa per la ricostruzione della Virtus Entella dopo la retrocessione in Serie C. Il presidente Antonio Gozzi ha confermato in toto lo staff dirigenziale quindi le attenzioni si spostano sulla rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato di terza serie. Per quanto riguarda i nomi per l’attacco arrivano novità dalle colonne de Il Secolo XIX che parla di un ritorno alla base di Andrea Magrassi, bomber da 15 reti in stagione con la maglia del Pontedera e l’inserimento di Facundo Lescano, attaccante argentino attualmente in forza alla Sambenedettese.