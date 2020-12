Virtus Entella, Vivarini: "A Vicenza dobbiamo replicare la prestazione contro il Pescara"

Dai profili ufficiali della Virtus Entella il tecnico Vincenzo Vivarini ha parlato in vista della sfida contro il Vicenza: “Dovremmo riproporre la stessa prestazione vista contro il Pescara, facendo grande attenzione alle aggressioni degli avversari, senza farci trovare impreparati perché abbiamo le armi per metterli in difficoltà. Dopo tante sconfitte non è facile tenere alto il morale, risulta difficile lavorare con serenità, ma una vittoria può ridare fiducia e sbloccare alcune situazioni. Noi puntiamo su questo. - continua Vivarini – Il Vicenza è una squadra aggressiva, che bada molto al sodo e ha buone individualità, servirà quindi giocare su ritmi alti e intensi. Dubbi di formazione? Li ho sempre perché ho a disposizione un gruppo di grandi professionisti che lavorano bene e mi mettono sempre in difficoltà nelle scelte. È chiaro che col passare del tempo si creano delle gerarchie, ma con tanti impegni ravvicinati bisogna valutare le condizioni fisiche volta per volta”.