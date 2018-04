Virtus Francavilla, D'Agostino: "Le partite vanno chiuse prima"

© foto di Federico De Luca

Per alcuni versi soddisfatto, per altri avrebbe voluto soffrire meno. Gaetano D'Agostino, tecnico della Virtus Francavilla, torna a vincere dopo oltre tre mesi, e dopo il successo a Siracusa sull'Akragas commenta in sala stampa: "Nel finale animi caldi? Non è successo nulla, anche perché dopo una vittoria e dopo tanto tempo. Avevamo preparato la partita in maniera aggressiva, abbiamo trovato il vantaggio con una grande azione. Certe partite vanno chiuse prima, parleremo di questo martedì, perché poi gli episodi possono giocarti brutti scherzi. Monaco ha dato un grande contributo. Quando c'è l'attitudine di lavorare per la squadra va bene", riporta Tuttocalciopuglia.com.