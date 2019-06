Vivarini sull'ipotesi Palermo: "Ho parlato con Foschi due settimane fa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salutato l'Ascoli per Vincenzo Vivarini si apre la ricerca di una nuova avventura. Fra le società accostate al tecnico c'è anche il Palermo, sul quale ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito del Giornale di Sicilia: “Ho parlato con Foschi due settimane fa, ma adesso leggo che il direttore potrebbe lasciare Palermo vedremo. Io non ho ricevuto altre chiamate. Lucchesi? Eravamo assieme ai tempi di Latina ma non mi ha contattato”.