Vives saluta la Pro Vercelli: "Non continuerò qui. Ritiro? Devo valutare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esperto centrocampista Giuseppe Vives contro il Cittadella giocherà la sua ultima partita con la maglia della Pro Vercelli, dove è arrivato nel gennaio 2017, e forse anche la sua ultima in carriera. A rivelarlo è lo stesso calciatore in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida contro il Cittadella che chiuderà una stagione negativa per i bianchi vista la retrocessione in Serie C. “Al 100% non continuerò qua, sono rimasto molto deluso da come è andata a finire, staccherò la spina e poi valuterò se uscirà qualche opportunità. - ha esordito il classe '80 come riporta Magicapro.it - Voglio ringraziare i tifosi, che ci hanno applaudito nonostante la retrocessione. Non so se continuerò a giocare, avrei voglia, ma al momento non ho offerte e voglio valutare con la mia famiglia. Altrimenti valuterò un’altra vita. Quando smetterò? Solo il pensiero fa male, spero comunque di continuare nel mondo del calcio”.