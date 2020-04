Vrenna: "Crotone in A? Prima correvamo, ripartire sarà dura"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi propone un'intervista esclusiva a Gianni Vrenna, presidente del Crotone. "Crotone in A? Prima correvamo, ripartire sarà dura" dice il numero uno del club calabrese. "Non mi sento di fare previsioni, rischierei di essere smentito in fretta. L’ultimo decreto scade il 13 aprile, secondo me i divieti, ridotti, andranno avanti fino al 4 maggio. Se si comincia a fine maggio, ci sono le possibilità di chiudere il campionato. Ma servirebbero anche una ventina di giorni di ritiro, senza una preparazione adeguata c’è il rischio concreto che i giocatori si facciano male" le sue parole.