Vrioni: "Non mi aspettavo l'esordio con l'Albania. Ma ora testa al Venezia"

L'attaccante del Venezia e dell'Albania Giacomo Vrioni ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo esordio con la Nazionale: “Il regalo di compleanno me lo ha fatto con qualche ora d'anticipo il ct Panucci facendomi esordire a neanche 20 anni, un'emozione incredibile . Non mi aspettavo di giocare in Nations League, ero seduto in panchina quando mi ha detto di prepararmi e quando stavo entrando mi ha chiesto cattiveria in area, la stessa vista in allenamento. È merito suo se ho scelto la Nazionale albanese, nelle scorse settimane mi ha chiamato spesso e mi ha fatto sentire importante, ma l'Italia resta una parte di me, è casa mia anche se le mie radici sono albanesi. - continua Vrioni parlando del suo primo scorcio di carriera – Devo ringraziare Giovanni Invernizzi che ha creduto in me vedendomi in un Sambenedettese-Matelica in cui esordii in Serie D. Lì ho conosciuto anche Zenga che mi chiamò in prima squadra per due amichevoli e per alcuni allenamenti con la prima squadra. È un allenatore di grande personalità e carattere. Ora voglio aiutare il Venezia a uscire da questo momento difficile in fretta, contro il Verona sono certo che mister Zenga ci darà la carica giusta”.