Vrtus Entella-Pordenone, le formazioni ufficiali: Petrovic e Musiolik partono dall'inizio

Moduli speculari per Virtus Entella e Pordenone che scenderanno in campo questo pomeriggio alle 19:00 per l'anticipo della 13^ giornata di Serie B. Fra i liguri c'è Petrovic in avanti al fianco di Brunori con Schenetti alle loro spalle. A centrocampo spazio a Crimi con Cleur terzino destro. I neroverdi rispondono con Musiolik e Diaw in avanti con Ciurria in posizione di trequartista. Queste le formazioni ufficiali:

Virtus Entella (4-3-1-2): Russo; Cleur, Chiosa, Pellizzer, Costa; Crimi, Paolucci. Settembrini; Schenetti; Petrovic, Brunori. Allenatore: Vivarini

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Berra, Camporese, Bassoli, Falasco; Scavone, Calò, Zammarini; Ciurria; Musiolik, Diaw. Allenatore: Tesser