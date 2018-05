Zaccardo: "Parma-Bari gara combattuta, ducali leggermente favoriti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ex terzino di Parma e Milan, Cristian Zaccardo ha parlato a Tuttobari.com della sfida di domani tra i ducali e il Bari. "Prevedo una gara molto combattuta tra due squadre che stanno facendo molto bene. Entrambe vogliono tornare in serie A. Sarà un match equilibrato, sia il Parma che il Bari hanno ottimi calciatori. I ducali hanno il vantaggio di giocare tra le mura amiche, perciò sono leggermente favoriti. Grosso? Ha grandi qualità tecniche e umane. E' più grande di me ed è stato un punto di riferimento importante. Come allenatore lo vedo molto equilibrato e abbastanza pacato. Quella di Bari è la sua prima grande esperienza in una piazza difficile ed esigente. Ho visto che è partito bene, poi ha avuto qualche momento grigio ma adesso si è ripreso. L'obiettivo minimo dei playoff lo ha raggiunto. Negli spareggi promozione non vedo una compagine nettamente favorita sulle altre. Conterà la condizione fisica”, ha detto Zaccardo.