“Non è bello perdere così, il Foggia non può fare queste partite”. Stenta a credere a come ha giocato, a come ha perso, il suo Foggia. Marco Zambelli, a fine gara,confessa: “Pensavamo, forse, di avere risolto i nostri problemi ed invece non è così. Ad inizio stagione abbiamo fatto tanti programmi, ma ora c’è da guardare in faccia la realtà che dice che l’unico obiettivo deve essere la salvezza. Siamo una buona squadra, ma se siamo in questa posizione vuol dire che la colpa è nostra”. Senza giri di parole descrive anche lo stato d’animo della squadra: “Lo spogliatoio è triste, ma deve essere consapevole che oltre la tattica, oltre la tecnica, occorre lo spirito per salvarsi, noi non possiamo esser questi”.