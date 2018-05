Zambelli: "Sono un romantico, non vedo un Brescia senza Caracciolo”

© foto di Federico De Luca

L'ex esterno del Brescia Marco Zambelli, oggi in forza al Foggia, ha parlato a Bresciaoggi.it della sua ex squadra lanciando una petizione a favore della permanenza di Antonio Caracciolo nel club lombardo: “ Lancio una petizione: Cellino deve ripartire da Caracciolo. Non vedo proprio un Brescia senza l’Airone. E che nessuno venga a raccontarmi dell’età, non mi pare che Caracciolo abbia fatto soltanto presenza in questa stagione. - continua Zambelli - Se c’è da fare una raccolta di firme per trattenerlo, rispondo presente. Sono un inguaribile romantico del calcio, anche se capisco che si sta andando in un’altra direzione e che si cerca di puntare sui giovani. Sono certo che Cellino abbia in mente un bel progetto per il Brescia”.