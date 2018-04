Zamparini all'attacco: "A Parma una porcheria. Ducali sempre aiutati"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dopo il ko in casa del Parma il patron del Palermo Maurizio Zamparini lancia accuse pesanti nei confronti della classe arbitrali: "Era una gara che temevo molto per l'arbitraggio perché contro il Parma accade sempre qualcosa. Lo scorso anno prendete ad esempio Pordenone-Parma e rivedrete lo stesso film di ieri sera. Un errore è un errore, quando però gli errori si accumulano bisogna che qualcuno indaghi. Ieri c'era un fuorigioco sul primo gol e manca un rigore a nostro favore: quella di ieri è una porcheria. Qualcuno della Procura Federale indaghi. Ieri il Parma è stato aiutato e non è più calcio. Il Pescara? Non sarà una gara facile e io non sono sereno".