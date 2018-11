© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

"Ho dato molto, ma è evidente che non sono stato compreso. Sono un friulano che si è comportato bene, al di fuori delle vostre regole palermitane. Lascio il Palermo primo in classifica, ma anche per questo mi avete insultato". Così Maurizio Zamparini annuncia il suo addio al Palermo dopo quasi 16 anni. Una avventura che ha regalato tante gioie al tifo siciliano, ma anche qualche delusione legata alle ultime stagioni vissute in Serie A. Intervistato da Palermo Today, l'imprenditore ha espresso tutta la propria amarezza a seguito dell'ormai prossima ufficializzazione della cessione del 100% delle quote societarie, che verranno rilevate da una società inglese quotata in borsa il cui nome resta ancora top secret. "Ricevere così tanto fango da parte della città a cui ho dato tanto mi porta a considerare il giorno della cessione come uno dei più belli. Esco da un incubo, non vorrò più parlarne. Sia chiaro - evidenzia Zamparini - che non ce l'ho con nessuno, poiché mi ritengo una persona capace di amare e non di odiare".