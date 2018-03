Zamparini: "Per la stampa di Palermo sono un nemico, fa male"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Come di consueto, Maurizio Zamparini commenta il risultato del Palermo. Ieri capace di imporsi sull'Entella: "Un successo che ci voleva, la nostra corsa verso la Serie A è fatta di successi come quello di ieri sera".

A segno ancora La Gumina.

"Sono felice per la crescita di questo ragazzo. Sta dimostrando il suo valore, e poi è di Palermo: è bellissimo per i tifosi e per me".

Corsa aperta alla promozione diretta

"Noi dobbiamo fare tante vittorie per andare in Serie A. Speriamo di farlo già a Parma, sarà difficile ma ritengo il Palermo più forte del Parma".

Loro vengono dalla vittoria ad Avellino.

"Il Parma sta marciando bene, però anche il Palermo ha una bella quadratura. Saremo al completo, con tanti nazionali in panchina: vuol dire che siamo una squadra forte".

Nella mattinata di ieri il tribunale fallimentare di Palermo ha respinto l'istanza di fallimento.

"È una grande soddisfazione per la società, anche se rimane tanta amarezza. Per la stampa di Palermo sembra che io sia un nemico da perseguire e questo mi fa molto male".