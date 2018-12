Zamparini saluta Palermo: "Mi sento vedovo. Sarò sempre tifoso"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dai microfoni di Pop Economy, emittente del DDT, Maurizio Zamparini, oramai ex presidente del Palermo, ha così commentato il passaggio di mano del club rosanero: "Ci si sente come un vedovo. Ho sposato Palermo per tanti anni. Mi hanno permesso di fare l'ultimo regalo alla società con un gruppo solido che permetterà alla società si avere un futuro. Ringrazio Clive Richardson che è a capo del gruppo acquirente che gestire finanziariamente anche i giocatori e che quindi potreà garantire loro un futuro. Di opzioni serie non ne ho avute tante. Cercavo un acquirente perché ho 77 anni perché sono stanco e la piazza era stanca di me. La piazza è di alto livello, affascinante, e dove si può fare calcio a livello mondiale perché ci sono dai 5 ai 10 milioni di tifosi all'estero. Addio definitivo al calcio? No perché se mi stufo di stare fuori dal calcio possono anche rientrare. Perché mi sento giovane".