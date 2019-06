Il neo tecnico dell’Ascoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza dove aveva giocato per una stagione da calciatore: “Per me si tratta di un ritorno che è anche un po' sentimentale, quando sono andato via pensavo che mi sarebbe piaciuto tornare un giorno e appena ho sentito la parola Ascoli mi si è acceso un fuoco dentro. Tredici anni fa ero un ragazzo, ora sono un uomo e un allenatore, ho responsabilità diverse e non vedo l’ora di prendermele. - continua Zanetti – La piazza di Ascoli è una piazza esigente, ma che si sposa perfettamente con le mie caratteristiche. Sono anche io esigente e ambizioso e fin da subito ho capito che questa era la scelta giusta per me. Modulo? Partiremo dalla difesa a quattro poi per il resto sono duttile e preferisco ragionare più sui principi di gioco che sugli schemi tattici”.