Zanetti: "Io al Venezia? Se si libera la panchina è una cosa che può succedere..."

Esordisce così, in un'intervista rilasciata al Gazzettino - ed. Venezia, l'ex tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti, nome caldo per la panchina dei lagunari, ormai in odore di addio con Alessio Dionisi, sempre più vicino all'Empoli. L'ex trainer bianconero, prosegue poi: "Il Venezia è un'ottima realtà per fare calcio in un certo modo, una società che ha una precisa e rara progettualità, grazie a una proprietà intenzionata a costruire. Ambizioni? Quelle ce le abbiamo tutti, la volontà di crescere è del tutto identica tra noi. C’è una base importante per alzare leggermente l’asticella".