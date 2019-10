Alla vigilia della sfida contro il Pescara il tecnico dell’Ascoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa partendo dalla situazione della rosa: “Scamacca e Beretta sono a disposizione anche se si sono allenati poco, ma senza Ardemagni ne abbiamo bisogno. A Cremona in un colpo abbiamo perso capitano e vice e questo spiace perché si tratta di calciatori importanti, ma chi giocherà al loro posto sarà ugualmente pronto e la squadra competitiva. - continua Zanetti come riporta il sito del club – Al di là di come giocherà il Pescara abbiamo lavorato molto su noi stessi perché in questo momento è importante che in campo vada il vero Ascoli. I tifosi ci stanno aiutando e dobbiamo fare in modo che continuino a farlo. L'Ascoli deve saper correre per 90 minuti, lottare, subire poco, altrimenti veniamo valutati solo come squadra tecnica, dobbiamo invece unire il talento a tutti questi aspetti. Ninkovic? È un ragazzo che ho imparato a conoscere, lo conoscono anche i compagni di squadra, la reazione che ha avuto a Cremona, sbagliata, ce l'ha anche in allenamento quando perde la partitella, deve imparare a controllarsi".