Zappa: "Sono contento del mio percorso in Serie B. Sogno la A, magari col Pescara"

Il terzino del Pescara Gabriele Zappa, fra i migliori giovani della Serie B prima dello stop, ha parlato a Pianetaserieb.it di come si sta tornando alla normalità e fatto il punto sulla sua esperienza in riva all'Adriatico: “Passere due mesi in casa da solo è molto dura, ho cercato di tenermi impegnato allenandomi, facendo le faccende di casa e distraendomi con playstation e serie tv. Però ora che sono potuto tornare a casa una settimana, mi sento molto meglio. Allenamenti? Prima tre volte alla settimana ci allenavamo su zoom e tre volte da soli, mentre ora chi è rimasto a Pescara può allenarsi al campo in gruppetti di tre alla volta e rispettando le distanze di sicurezza. - continua Zappa – Qui mi sono trovato subito bene sia con Zauri sia con Legrottaglie e sono stato contento di aver avuto fino a gennaio un compagno come Matteo Ciofani che era un punto di riferimento e mi ha dato davvero tanti consigli. Poi sono felice del mio percorso in una serie dove i ritmi e il livello di gioco è più alto che in Primavera, senza contare che si sente molto di più il peso dei tre punti. Quali sono i miei obbiettivi? Sicuramente riuscire a fare il primo assist in Serie B e poi esordire in Serie A. Magari proprio con il Pescara”.